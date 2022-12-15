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Названа возможная причина пожара на нефтезаводе в Ангарске

12:01
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Расследование продолжается

Два человека погибли, ещё 5 пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области. Рано утром жители Ангарска и соседних посёлков услышали громкий взрыв и почувствовали ударную волну. Над предприятием увидели стену пламени. Огонь охватил две с половиной тысячи квадратных метров.

Взрыв произошел в 6 утра. Загорелась одна из технологических установок. На месте погибли двое операторов - 32 и 30 лет. Еще пять человек пострадали - одного отправили в больницу. Огнем было охвачено 2,5 тысячи квадратных метров территории завода. Сейчас открытое горение ликвидировано.

В МЧС уже назвали предварительную причину взрыва - загазованность систем. То есть фактически нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Параллельно проверку проводит прокуратура.

На месте также работают специалисты Роспотребнадзора. Их задача - отследить уровень опасных веществ в воздухе после ЧП на нефтезаводе. Сейчас, по мнению экспертов, превышений допустимых значений нет.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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