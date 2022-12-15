Донецк подвергся самому массированному обстрелу за последние 8 лет

Спасатели разбирают завалы

Новый акт террора со стороны киевских неонацистов. Этим утром Донецк подвергся самому массированному обстрелу за 8 лет. Украинские боевики выпустили по жилым кварталам более 40 ракет из реактивных установок. Есть раненые. Горят многоэтажные дома. Спасатели разбирают завалы, где могут быть заблокированы люди. За сутки в ДНР погибли 5 человек. Ответными ударами российская артиллерия уничтожает огневые точки противника. Наши войска продолжают штурмовать укрепрайоны ВСУ.

Машины на этой автостоянке в центре Донецка уже не спасти. Сожжены дотла. Прибывшим на место пожара сотрудникам МЧС оставалось только проливать почерневшие кузова. Чтобы тлеющие искры не перекинуло ветром на дома напротив. 40 мощных взрывов, буквально один за другим, прогремели на рассвете. В 7 часов утра ВСУ открыли по городу шквальный огонь из реактивных установок. Это был самый мощный удар по столице Донбасса с 2014 года.

Большая часть снарядов угодила в крытый рынок, торговый центр, общежитие и поликлинику Донецкого университета. Как минимум восемь прямых попаданий - в квартиры, в многоэтажках. Рухнули целые пролеты. Спасатели успели извлечь из-под завалов раненую женщину.

Осколками повреждены здания в студенческом городке, железнодорожная больница и детский сад. По предварительным данным, в результате обстрела ранены пять мирных жителей. В том числе и дети. Но цифры не окончательные. ВСУ продолжают наносить удары по кварталам. Только уже из гаубиц.

На улицах Марьинки – ожесточенные перестрелки. Всего за день российские военные взяли под контроль 80 процентов городской территории. И сейчас спецназ добивает отступающих националистов. Не исключено, что до конца недели стратегически важная Марьинка будет полностью освобождена.

Предрешена и участь боевиков в Артемовске. Радикалы еще огрызаются. Но потери запредельные. До батальона убитыми и ранеными в сутки. Ситуация для ВСУ настолько плачевная, что главком Залужный накануне сам докладывал Зеленскому и просил разрешения оставить Артемовск. Ударами российской артиллерии в городе почти полностью разрушена линия обороны боевиков.

За наступлением российских войск в Донбассе внимательно следит разведка НАТО. Информацию спецслужбы альянса "сливают" командованию ВСУ. И нередко помогают корректировать огонь батарей. Но с каждым месяцем шпионить и наводить артиллерию - и это признает генштаб в Киеве - все сложнее. Из-за активности российских систем ПВО.

Пуск. 10 секунд. И дрон – разведчик националистов уничтожен. Это необычная зенитная батарея. Для большей поражающей мощи военные стали применять в связке сразу два комплекса. С-300 и хорошо известный "Бук".

Потеряв основную часть укреплений, националисты вблизи передовой устраиваются как могут. Захватывают частные дома. Казарма в детском саду. Пулеметы и гранатометы - прямо в детских кроватках. Те же, кто сейчас на линии соприкосновения, жалуются на тяжелые условия. Сырые и холодные блиндажи. Негде спать. Нечего есть. Провизия закончилась. От голода приходится ловить и сушить полевых мышей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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