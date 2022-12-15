Украинский конфликт истощает Запад

Страны ЕС и Британия продолжают увеличивать оборонные бюджеты в ущерб другим сферам

Энергетический кризис, ситуацию вокруг Украины и ответ на дискриминацию Вашингтона обсудят лидеры 27 стран ЕС. Сегодня они соберутся на саммите в Брюсселе. В центре внимания - поставки вооружения Киеву. Как сообщают западные СМИ, НАТО ощущает острую нехватку техники. Запасы истощены, а уже переданные образцы всё чаще появляются на "чёрном рынке".

Лечить будет некому. В преддверии Рождественских праздников медики готовятся к общенациональной забастовке, которая может стать только началом для Соединенного королевства. О желании присоединиться к ним заявляют все больше сотрудников других структур. Если врачи и медперсонал выйдут на улицы, это значит, что 140 тысяч операций и консультаций будут перенесены или отменены вовсе. Учитывая плачевную ситуацию в здравоохранении, а именно нехватку специалистов, это может стать катастрофой.

Сами медики переживают о пациентах, но другого выхода в сложившейся ситуации просто не видят. В условиях скачка цен на отопление и высокой инфляции повышение зарплаты, казалось бы, всего на 15 процентов – не такое уж сложное требование. Но правительство не пошло на уступки, назвав запросы врачей неподъемными.

"Забастовка медсестер - это позор этого правительства. Вместо того, чтобы проявить лидерские качества, премьер-министр просто играет со здоровьем людей. И у этой игры есть своя цена", - заявил лидер лейбористской партии Кир Стармер.

Жизни британцев. Впрочем, об этом новый премьер Риши Сунак печется меньше всего. Сейчас западных лидеров волнует только спонсирование украинского конфликта – на это деньги найдутся всегда. Транш за траншем до последнего патрона в собственных оборонных запасах.

"НАТО на самом деле не планировала вести такую войну, и под этим я подразумеваю войну со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большим количеством танковых и артиллерийских снарядов. У нас никогда не было запасов для такой войны с самого начала", - пишут СМИ.

Да и приличная часть натовского вооружения уходит с молотка на черном рынке. Такие объявления появляются на популярном украинском сайте. Продукция военного назначения, бывшая в употреблении – за гроши. Впрочем, как заявляют аналитики издания "Блумберг", война очень скоро может закончиться:

"Если Россия сможет затянуть конфликт на всю зиму, сделав ситуацию как можно более неприятной для измученной Украины, страдающей от нехватки энергии Европы и все более отвлекающегося на свои проблемы Вашингтона, Киев и Запад сломаются".

Премию Сахарова за свободу мысли и права человека вручают в Страсбурге. А в это время на Украине СБУ проводит обыски в десятках храмах православной церкви, допрашивая и унижая как раз за эту самую свободу мысли.

Сегодня ЕС собирается провести последний в этом году саммит лидеров стран-участниц. И разговор будет о старом и о главном – помощь Украине. А вот поставка долгожданных Зеленским "Пэтриот" пока под вопросом. Белый дом, чтобы не нервировать избирателей, стал очень аккуратен в заявлениях. А вот жена Джо Байдена - нет. Американский президент уже не стесняется пить таблетки на людях. Впрочем, как видно, они не очень помогают.

На фоне этого выступления в соцсетях появилась реклама главного конкурента Байдена – Дональда Трампа, который таким образом решил сообщить о важном заявлении, которое собирается сделать сегодня: "Америке нужен супер-герой!"

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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