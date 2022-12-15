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Во Франции футбольные фанаты устроили беспорядки

11:59
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Это произошло после матча Франция - Марокко

Во Франции в ходе столкновений между футбольными фанатами погиб человек. Он получил травмы, когда один из участников беспорядков совершил намеренный наезд на толпу. Потасовки вспыхнули после матча национальной сборной с Марокко на чемпионате мира в Катаре. Игра завершилась со счётом 2 - 0 в пользу французов. Разочарованные болельщики команды-соперника вышли на улицы многих европейских городов.

Беспорядков в Пятой республике ожидали при любом исходе матча между национальной сборной и Марокко. Но поражение ещё больше раззадорило граждан бывшего французского протектората. С удвоенной силой они принялись громить всё, что попадалось на пути. Париж, Ницца, Авиньон - география потасовок обширна. В Монпелье агрессивно настроенные фанаты развязали драку, не дожидаясь окончания игры. В ход шли камни, палки, фейерверки и мусор из опрокинутых баков. Самодельные снаряды летели не только в болельщиков противоположного лагеря, но и полицейских.

Власти заранее приняли меры предосторожности - мобилизовали 10 тысяч жандармов и полицейских. Половина охраняли порядок в столичном регионе. Потасовки начались в самом центре Парижа. Для разгона толпы пришлось применять резиновые пули и слезоточивый газ.

40 человек задержали на подступах к Елисейским полям - при себе у них было оружие. Большинство французов вели себя менее агрессивно, чем болельщики команды-соперника, но тоже подливали масла в огонь. Напрасно президент Макрон до начала матча призывал уважать марокканцев. В Ницце граждане Пятой республики напали на них с криками "Долой арабов" и "Мы у себя дома".

Тяжёлые травмы получил 14-летний подросток. Он умер по дороге в больницу. Стычки и погромы охватили не только французские города, но и соседнюю Бельгию.

В Брюсселе марокканцы жгли мусорные баки и запускали петарды в полицейских и фанатов французской сборной. Один из жителей был вынужден снять флаг Пятой республики со своего балкона. В конце концов стражи порядка разогнали толпу с помощью водомётов и слезоточивого газа.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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