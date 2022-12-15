ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовало серийное производство литий-ионных аккумуляторов

11:55
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Предприятие организовано на площадке Московского завода полиметаллов

Знаковое событие в деле укрепления технологического суверенитета страны. В столице стартовало серийное производство ультрасовременных литий-ионных аккумуляторов.

Выпуск батарей наладили на территории Московского завода полиметаллов - одного из старейших предприятий корпорации Росатом. Потенциальная мощность фабрики - 150 Мегаватт - часов в год, это примерно две тысячи тяговых аккумуляторов для электротранспорта.

В перспективе на площадке также запустят сборку стационарных накопителей энергии, в том числе для источников аварийного и бесперебойного питания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Производство литий-ионных аккумуляторов
Производство литий-ионных аккумуляторов
Производство литий-ионных аккумуляторов
Производство литий-ионных аккумуляторов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.