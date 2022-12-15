В Москве стартовало серийное производство литий-ионных аккумуляторов

Предприятие организовано на площадке Московского завода полиметаллов

Знаковое событие в деле укрепления технологического суверенитета страны. В столице стартовало серийное производство ультрасовременных литий-ионных аккумуляторов.

Выпуск батарей наладили на территории Московского завода полиметаллов - одного из старейших предприятий корпорации Росатом. Потенциальная мощность фабрики - 150 Мегаватт - часов в год, это примерно две тысячи тяговых аккумуляторов для электротранспорта.

В перспективе на площадке также запустят сборку стационарных накопителей энергии, в том числе для источников аварийного и бесперебойного питания.

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