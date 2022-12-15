Как проходит реставрация предметного плана диорамы "Штурм Сапун-горы"

Ее проводят опытные специалисты

Большая и кропотливая работа началась в одном из самых известных музеев Севастополя. Специалисты из Москвы приступили к реконструкции полотна и предметного плана диорамы "Штурм Сапун-горы". Событие поистине уникальное - это первое масштабное обновление экспозиции за все 63 года её существования. Капитальный ремонт идет и в выставочных залах.

Каждый шаг выверен до миллиметра. Повсюду – ценные экспонаты, большинство времен Великой Отечественной: оружие и снаряжение, обломки железобетонных укреплений, собранные на местах боёв за Севастополь. Работы ведутся точечно – сейчас заканчивают реставрацию картин в нишах предметного плана.

"На предметном плане были удалены загрязнения, некоторые вещи были прикрыты лаком, а также мы затянули все это пленкой, чтобы с верхних лесов не падал мусор какой-то строительный, может быть, там пыль какая-то", - рассказала Анастасия Шинкаренко, художник реставратор ВХНЦ им. Грабаря.

На очереди – полотно 25,5 на 5,5 метров. Нужно будет укрепить грунт и краску, удалить следы предыдущих работ. "Это реставрационная вставка, которую мы будем удалять и сверху уже подправим тонировками, прикроем лаком", - отметила Анастасия Шинкаренко.

На живописном полотне – ключевое сражение за Севастополь - штурм Сапун-горы. Его создали к 15-летию освобождения города. Масштаб позволил художникам изобразить не только схватку в окопах, но и совместные действия авиации и флота. Фигуры впервые писались в человеческий рост. При работе использовались документальные фотографии. А участники того боя не только консультировали, но и позировали. На переднем плане – реальные подвиги и герои.

"Все они говорили, что подлинность и реальность событий настолько хорошо отражена здесь на полотне, только, как я не помню сейчас, кто из ветеранов говорил, что "только дыма и пыли было гораздо больше". Но если бы здесь изобразить тот дым, пыль и ужас, который происходил в тот день при штурме Сапун-горы, естественно, что мы бы не увидели тогда и самих героев", - рассказала Тамара Хвалькова, главный хранитель ФГБУК "Музей героической обороны и освобождения Севастополя".

В 99-м году специалисты из Киева уже проводили реставрацию, но то был, что называется, косметический ремонт. Сейчас капитальный – первый за 63 года. Потрескавшаяся краска, разрывы, вмятины – работы много, но, как уверяют реставраторы, такие деформации – естественный процесс для любой картины. Ведь полотно всегда находится в движении. То ссыхается, то рассыхается в зависимости от температурно-влажностного режима. Так что небольшое обновление требуется любому произведению искусства.

Здание диорамы обновили в прошлом году. Заменили коммуникации, кровлю, отреставрировали входную группу и декоративные элементы. На очереди обновление экспозиции.

"Мы насыщаем новую экспозицию современным мультимедийный оборудованием, мы вводим показ подлинной кинохроники боев за Севастополь периода Великой Отечественной войны. Мы так или иначе меняем насыщение экспозиции в части предметной. Показываем новые поступления в нашу фондовую коллекцию, мы показываем предметы, которых ранее не видел посетитель", - сообщила Анна Селиванова, заместитель директора по научной работе Музея обороны Севастополя.

Полностью завершить работы планируют к 9 мая. В этот день севастопольцы отмечают два праздника – День Победы и День освобождения города.

Никита Васильев, Максим Володин, "ТВ Центр".

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