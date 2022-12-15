Первые семьи участников СВО прибыли в Москву для празднования Нового года

Их пригласил мэр

В столицу по приглашению Сергея Собянина прибыли первые 20 семей участников специальной операции по защите Донбасса - жители Ямало-Ненецкого и Чукотского округов, Магаданской области и Салехарда.

Для них подготовили особую праздничную программу. Родственники и близкие мобилизованных посетят "Ёлку мэра Москвы", катки и представления на ВДНХ, в Парке Горького, а также примут участие в других ярких новогодних мероприятиях.

Кроме того, столичные власти организовали дополнительную экскурсионную программу "Зимняя сказка".

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