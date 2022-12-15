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Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль

12:16
  • четверг
  • 15 декабря 2022

В каком стиле она будет украшена, пока держится в секрете

Одна из ярких примет приближающихся праздников - появление главной новогодней елки в Москве. Лесная красавица уже в Кремле. Минувшим вечером дерево на специальном автопоезде доставил из Волоколамска в столицу сам Дед Мороз. Причем, с соблюдением всех полагающихся в таких случаях формальностей.

На Красной площади все с нетерпением всматриваются вдаль - не выезжает ли с Васильевского спуска гигантский грузовик. С минуты на минуту у стен Кремля появится гостья - главная новогодняя ель страны. И вот из-за храма Василия Блаженного появляется многотонный тягач, который доставил исполинское дерево в сердце столицы.

Без билета в Кремль не попасть даже по волшебству. Дед Мороз передаёт коменданту подорожную грамоту - специальный документ, подтверждающий, что никто над елкой не колдовал и на Соборную площадь приехало именно отобранное новогодней комиссией дерево. Ворота распахнуты, на курантах без одной минуты десять. А значит, настал тот самый момент.

Ввозить главную новогоднюю ель страны в Кремль под бой курантов - это уже традиция. Как и то, что проезжает грузовик через Спасские ворота. К слову, открывают их только дважды в году - во время парада 9 мая и в декабре специально для символа Нового года.

Дорога из деревни Гряды Волоколамского района - места, где срубили ель, заняла чуть более двух часов. Везли елку в особом трейлере — с очень длинным прицепом, аккуратно и не торопясь, чтобы не повредить крону. Дереву 95 лет. Высота - 27 метров, а размах веток - 10. В ближайшие дни главный символ Нового года начнут наряжать на Соборной площади.

В каком стиле будет украшена главная новогодняя ель, держится в секрете. Известно, что на размашистых ветвях появятся тысячи шаров и игрушек, а гирлянда будет длиной полтора километра. С 25 декабря её смогут увидеть тысячи посетителей "Общероссийской Кремлёвской ёлки".

Илья Данильцев, Арсений Кобяков, "ТВ Центр".

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Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
Доставка новогодней елки в Кремль
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