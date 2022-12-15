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Россия решила защитить свои доли в международных финансовых организациях

10:21
  • четверг
  • 15 декабря 2022

На них могут распространяться санкционные риски

Россия готова снизить свою долю в ряде международных финансовых организаций, чтобы избежать автоматического распространения санкционных ограничений на них. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказали в пресс-службе российского Министерства финансов.
США предусмотрели в оборонном бюджете исключение России из G20

В ведомстве напомнили, что деятельность таких организаций призвана содействовать международному экономическому развитию, что играет важную роль в сложившихся условиях. Подготовленные поправки позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования.

Источник, знакомый с текстом поправок, уточнил, что речь идет об изменениях в Бюджетный кодекс, которые дают кабмину России право в 2023 году принимать решение о конвертации доли участия нашей страны в этих организациях в их финансовые обязательства перед Россией. Делать это, согласно поправкам, можно будет по договоренности с самими финансовыми организациями, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что в проекте оборонного бюджета США на 2023 года содержится положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций. Однако в Совете Федерации напомнили, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно.

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