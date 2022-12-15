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Немцы стали приезжать в Калининград на зимовку

10:20
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Четыре месяца в Калининграде = одному месяцу в Дюссельдорфе

Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ.

Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, стоимость аренды квартиры за четыре месяца в Калининграде равняется месяцу жизни в Дюссельдорфе.

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать <…> С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит - а мы к вам перезимовать", - рассказал Алиханов.

Губернатор добавил, что новый тренд среди граждан Германии дает дополнительный заработок россиянам, которые занимаются сдачей квартир.

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