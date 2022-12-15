Объединенный Социальный фонд получил руководителя

Документ о назначении подписал глава правительства

Председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который объединил функции ПФР и ФСС, назначен Сергей Чирков. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказали в пресс-службе федерального правительства России.

Распоряжение о назначении Чиркова главой объединенного Социального фонда подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Сергей Чирков с 2001 года работал в Пенсионном фонде России, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда. До того Чирков работал в различных должностях в Фонде социального страхования России, сообщает пресс-служба правительства.

С 2023 года в России всеми вопросами, связанными с социальными выплатами населению, включая пенсии и пособия, будет заниматься Социальный фонд. Он объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Этот фонд будет, в числе прочего, заниматься вопросами выплаты универсального пособия. Подать заявление на выплату и назначение этого пособия малоимущие семьи и беременные женщины смогут подать с 28 декабря 2022 года.

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