Ереван обвинил Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

Причиной названа блокировка Лачинского коридора

Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение, из-за чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам политика, Азербайджан сначала перекрыл Лачинский коридор, затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом.

Из-за этого, как заявил Пашинян, жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение. Кроме того, "тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тысяч человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу".

Эту ситуацию в Нагорном Карабахе армянский премьер охарактеризовал как гуманитарный кризис, сообщает ТАСС.

13 декабря Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворческих сил в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора. Этот участок связывает Нагорный Карабах с Арменией. В обращении подчеркивается недопустимость закрытия Лачинского коридора, поскольку это приведет к гуманитарной катастрофе в непризнанной республике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"