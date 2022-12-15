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Ереван обвинил Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

11:06
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Причиной названа блокировка Лачинского коридора

Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение, из-за чего в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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По словам политика, Азербайджан сначала перекрыл Лачинский коридор, затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом.

Из-за этого, как заявил Пашинян, жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение. Кроме того, "тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тысяч человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу".

Эту ситуацию в Нагорном Карабахе армянский премьер охарактеризовал как гуманитарный кризис, сообщает ТАСС.

13 декабря Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворческих сил в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора. Этот участок связывает Нагорный Карабах с Арменией. В обращении подчеркивается недопустимость закрытия Лачинского коридора, поскольку это приведет к гуманитарной катастрофе в непризнанной республике.

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