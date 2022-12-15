Массовое тестирование на грипп введут в России

Проводить тесты предлагают по аналогии с проверкой на COVID-19

Предложение о распространении схемы тестирования населения на наличие гриппа, использующегося для коронавирусной инфекции, встретило поддержку. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства напомнила, что Роспотребнадзор вышел с такой инициативой — ее поддержали, поэтому "эту же схему мы распространяем на тестирование на грипп".

В ту же систему, в которой аккумулируются данные о тестировании на COVID-19, будут загружаться все результаты ПЦР на грипп в России, цитирует Попову ТАСС.

14 декабря в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет почти на 35% в неделю. Свиной грипп H1N1 вернулся в страну спустя 6 лет и является превалирующим. Из-за этого частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 тысячах классах России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"