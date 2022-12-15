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Россиянина осудили за попытку продать украинским спецслужбам секретные данные

11:17
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Возбуждено дело о госизмене

Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет заключения по обвинению в государственной измене.
В аэропорту Красноярска задержали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

В ходе расследования выяснилось, что преступник Вячеслав Мамуков, имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, связался через интернет с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение секретные данные, которые касались объектов транспортной инфраструктуры.

"В результате своевременно принятых органами федеральной службы безопасности мер реализовать преступный умысел ему не удалось", - сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.

Кроме того, ФСБ опубликовала кадры задержания и оглашения приговора. Мужчина пытался передать информацию о 30-ти мостах - как они построены, из каких материалов опоры и информацию о перекрытиях.

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