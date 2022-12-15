В России с коронавирусом госпитализировали 1386 человек

Скончались 57 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1386 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7833 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7539 человек, скончались 57 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1652 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 157. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1024 человека, в Московской области – 209.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21692870 случаев заболевания, зарегистрировано 392832 летальных исхода.

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