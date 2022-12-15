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В МИД прокомментировали поездку замгенсека ООН в Херсон

11:47
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Ведомство сочло этот визит провокацией

Поездка заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон носит провокационный и неприемлемый характер. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновница отметила, что секретариат ООН делает все, чтобы уйти от прямой и беспристрастной оценки ситуации в украинском кризисе.

В поездке Гриффитса в Херсон речь идет не об оказании помощи нуждающимся мирным жителям, а о стремлении политизировать ситуацию, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова призвала генерального секретаря всемирной организации положить конец таким действиям, сообщает ТАСС.

13 декабря представитель главы ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что загенсека организации Мартин Гриффитс побывал в Херсоне. На визит Гриффитса уже отреагировали власти Херсонской области. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, замгенсекретаря ООН нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации, посетив Херсон. Сальдо подчеркнул, что это "бессовестно, стыдно и неприлично".

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