Китай потребовал прекратить "буллинг" в энергетике

Пекин не позволит вмешиваться в свое энергетическое сотрудничество с Москвой

Китай выступает против "политики буллинга", проводимой некоторыми странами в энергетическом секторе. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат заявил, что Китай с полным пониманием относится к действиям, предпринимаемым Россией в целях защиты своих законных прав и коренных интересов на международном энергетическом рынке. Пекин решительно осуждает диверсионные действия против проекта "Северный поток-2". Такие умышленные действия по уничтожению гражданских объектов неприемлемы, подчеркнул посол.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что китайско-российское газовое сотрудничество является важным краеугольным камнем энергетического сотрудничества между двумя странами и позитивным фактором в поддержании глобальной энергетической безопасности.

Дипломат также предупредил, что Пекин никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией, сообщает "Интерфакс".

Власти Китая неоднократно отмечали попытки западных стран вмешаться в суверенную политику других государств. Министерство иностранных дел КНР, в частности, указало на недопустимость такого вмешательства под предлогом защиты прав человека. Во внешнеполитическом ведомстве выразили убежденность в том, что США не имеют права вводить санкции против других стран по своему усмотрению.

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