"Роскосмос" сообщил о повреждении обшивки корабля "Союз МС-22"

Экипаж в безопасности

Повреждена обшивка корабля "Союз МС-22".

По предварительной информации, она была повреждена 15 декабря, сообщили в "Роскосмосе".

Космонавты после визуального осмотра подтвердили утечку из системы охлаждения. Все системы МКС и корабля работают штатно, экипаж в безопасности.

"Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным", - сообщили в пресс-службе.

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