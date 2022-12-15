Снегопады вернутся в Москву 16 декабря

В столице ранее выпала практически месячная норма осадков

Снегопады и снежные заносы с усилением ветра прогнозируются в Москве к концу недели. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что осадки начнут усиливаться вечером пятницы, 16 декабря, , поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 м/с.

В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять пойдет "заметный и сильный снег", что означает выпадение более 6 мм осадков, цитирует представителя Гидрометцентра ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что ощутимые морозы прогнозируются в столичном регионе в начале следующей недели. Температура начнет снижаться уже в воскресенье. Днем и ночью ожидается 7-12 градусов мороза, а в понедельник ночью столбики термометров опустятся уже до 15-16 градусов ниже нуля. Во вторник днем будет уже до минус 10 градусов, а ночью — около 17 градусов мороза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"