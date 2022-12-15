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Reuters: ЕС вновь не смог согласовать новый пакет санкций против России

12:39
  • четверг
  • 15 декабря 2022

На обсуждение вынесен уже девятый пакет ограничительных мер

Государствам — членам Евросоюза до сих пор не удается достичь компромисса по очередному, девятому, пакету рестрикций в отношении России. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказали дипломатические источники, знакомые с ходом обсуждения.
Стали известны детали девятого пакета санкций ЕС против России

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, в среду, 14 декабря, ход обсуждения продвинулся, однако добиться единогласия не удалось из-за возражений Польши и ряда других стран.

Загвоздкой в обсуждении стал вопрос прохождения российских удобрений через европейские порты в случае, если поставщики удобрений являются подсанкционными лицами. Одни члены ЕС настаивают на необходимости послаблений в интересах глобальной продовольственной безопасности. Другие утверждают, что это даст лазейку для обхода антироссийских рестрикций.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна допускала согласование девятого пакета антироссийских санкций до вечера 12 декабря, однако достичь этой цели Евросоюзу не удалось. Колонна отметила, что "речь идет как о секторальных, так и об индивидуальных мерах", однако от подробностей воздержалась.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признавал, что договориться по новым антироссийским рестрикциям "будет нелегко", поскольку "есть разные взгляды".

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