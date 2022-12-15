Появилось видео, как ведет себя Саакашвили в грузинском медцентре

Он проявляет агрессию

В Грузии опубликованы кадры пребывания Михаила Саакашвили в частном медицинском центре. Туда его доставили из тюрьмы якобы из-за проблем со здоровьем.

На видео бывший президент ведёт себя агрессивно. Устраивает истерики, сопротивляется, кричит на персонал и бросается вещами. Когда к нему хотят подойти, сползает на пол - видимо, пытаясь изобразить, что падает.

Всё это напоминает фарс. Накануне политик объявил голодовку после того, как ему не дали принять участие по видеосвязи в заседании суда. Спустя всего несколько часов он возобновил приём пищи - об этом попросили депутаты Европарламента, сообщает "ТВ Центр".

Публикацией видеокадров власти Грузии хотят доказать, что политик симулирует симптомы, а иногда специально наносит себе вред, чтобы выехать за границу на лечение и избежать наказания. Саакашвили утверждает, что в тюрьме тяжело заболел.

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