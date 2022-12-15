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В Москве приготовились к ухудшению погоды

15:21
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Возможны сильные порывы ветра

Погода вновь начнёт проверять горожан на прочность уже сегодня вечером и ночью. В Москве ожидается сильный снег. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем в столичном метро организован специальный штаб. Сотрудники которого в режиме онлайн следят за погодой. Почти полторы тысячи человек убирают снег у вестибюлей. На открытых станциях метро, ТПУ, МЦК, автовокзалах и автостанциях. Это позволяет делать поездки для пассажиров комфортнее.

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