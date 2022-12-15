В Подмосковье поймали похитителей дорогих насосов

Их задержали сотрудники уголовного розыска

Насосы и электроприводы на пять миллионов рублей похитили приезжие. Из подвалов домов в Ленинском городском округе. На это им понадобилась пара месяцев. Действовали преступники по отработанной схеме. И исключительно по ночам.

Молодые, сильные, один другого крепче. Все задержанные делают вид, что искренне не понимают, в чем их вина? И закрывают лица.

Уроженцев Ближнего зарубежья, один из которых уже был судим, сотрудники уголовного розыска задержали по местам их нынешнего проживания. Пока все пятеро сильно удивляются, что их подозревают в серии краж и нанесении многомиллионного ущерба.

- А что именно говорят, что вы украли?

- Какие-то насосы.

Не какие-то, а достаточно мощные дренажные насосы, да, к тому же, еще и электроприводы. Всё это богатство было обнаружено в ходе обыска гаражного бокса, который арендовал один из правонарушителей.

Группа любителей насосов на протяжении нескольких месяцев действовала по четко разработанному плану, никого не стесняясь. Приезжали под покровом ночи к очередному дому и давали ход своему лому. Попросту вырывали замки, а затем спокойно, без спешки, выносили из тепловых пунктов то, за чем пришли. Причем, агрегаты тщательно упаковывали и несли так, чтобы не испортить. Поскольку один из этой воровской пятерки тут же сбывал краденое, а деньги делили по-честному. То есть поровну.

Благодаря камерам видеонаблюдения зафиксирован каждый шаг - и таксиста, и остальных подельников. Странно, что они не догадывались об их существовании.

Сумма ущерба управляющим компаниям уже составляет более пяти миллионов рублей. Жители Ленинского городского округа наконец-то выдохнули. Их насосам уже никто не угрожает.

Ольга Стрельцова, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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