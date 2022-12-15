Задержан напавший на пассажира в вагоне столичного метро

Он пытался украсть телефон

В столичном метро задержан мужчина, который напал с ножом на пассажира. Инцидент произошёл ночью на перегоне от станции "Жулебино" до "Котельников".

На камерах видно, как злоумышленник на глазах других пассажиров подходит к своей жертве, хватает за шею и отбирает смартфон. Пострадавший же в ответ начинает размахивать руками, толкать нападающего и пытается вернуть свой смартфон.

Грабитель такого отпора, видимо, не ожидал. В итоге он достаёт нож и начинает им угрожать. Но закончить начатое преступник не успел - на станции его уже ждали полицейские. Нож изъяли, телефон вернули владельцу. А агрессивный пассажир теперь ждёт суда.

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