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Задержан напавший на пассажира в вагоне столичного метро

15:18
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Он пытался украсть телефон

В столичном метро задержан мужчина, который напал с ножом на пассажира.  Инцидент произошёл ночью на перегоне от станции "Жулебино" до "Котельников".

На камерах видно, как злоумышленник на глазах других пассажиров подходит к своей жертве, хватает за шею и отбирает смартфон. Пострадавший же в ответ начинает размахивать руками, толкать нападающего и пытается вернуть свой смартфон.

Грабитель такого отпора, видимо, не ожидал. В итоге он достаёт нож и начинает им угрожать. Но закончить начатое преступник не успел - на станции его уже ждали полицейские. Нож изъяли, телефон вернули владельцу. А агрессивный пассажир теперь ждёт суда.

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