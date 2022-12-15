Нелегальным хостелом в Подмосковье заинтересовалась прокуратура

Владельцы свою вину отрицают

Не до любезностей. В подмосковном посёлке Ягодки жители требуют закрыть незаконный, по их словам, хостел. Претензий после его появления накопилось немало: это и маргинальные постояльцы, постоянный мусор, проблемы с канализацией.

Атмосфера максимально далека от любезно-соседской. Общаться со всеми недовольными готовы исключительно через забор. А претензий накопилось немало. Местные полагают, что рядом с ними незаконно открыли дешевую гостиницу. Что и спровоцировало приток сомнительных личностей, которым слишком сильно полюбился посёлок с романтичным названием Ягодка.

Впрочем, главная претензия вовсе не к постояльцам, которые мусорят и разгуливают в ночи в неадекватном состоянии. Владельцы домов, занявшись предпринимательской деятельностью, не удосужились продумать об удобствах для своих гостей. И все отходы сливают не в автономную канализацию на участке, а в ближайшие водоёмы. Что, понятное дело, вызывает далеко не "ягодные" ароматы.

По словам самих арендодателей или тех, кто исполняет их обязанности на месте, речи ни о каком хостеле не идёт. Владельцы занимаются обыкновенной сдачей квартир и комнат. Впрочем, доказать это не смогли - как и показать документы. Язык развязался исключительно при виде людей в форме.

Выяснилось, что дома подключены к канализационной сети незаконно. Водоотведение не предусмотрено, то есть все отходы сливают в обыкновенные ливнёвки. Никаких договоров с сотрудниками водоканала владельцы тоже не заключали.

"В 36-й дом нам открыл какой-то человек. Мы туда зашли и увидели, что все заглушки содраны. Нарушение природоохранного законодательства пресекли. Что касаемо какой-то конкретики - сейчас службы подключены и идёт выяснение уже по документам непосредственно: кто, что и зачем. Он обещал - собственник - ну, не собственник, а кто по доверенности действует - он обещал предоставить документы на септики, которые септиками не являются", - рассказал Александр Ловецкий, представитель администрации, главный эксперт отдела благоустройства, управления благоустройства и дорожного хозяйства городского округа Лобня.

Помимо разбирательств с водоотведением, владельцам предстоит почитать на досуге и жилищный кодекс Российской Федерации. Открывать любого вида гостиницы в жилых по бумагам помещениях незаконно.

Владельцам то ли хостела, то ли съёмных комнат может грозить и уголовное наказание - за нелегальную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов с бизнеса. Историей уже заинтересовались в прокуратуре Московской области.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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