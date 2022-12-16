Каждый может помочь исполнить чью-то мечту

Мечты сбываются! В Москве появились "Добрые ёлки". Новогодние деревья, которые украшены не обычными игрушками, а письмами детей и пенсионеров, с пожеланиями к празднику, сообщает "ТВ Центр".

Мечты у них самые разные. А вот помочь их исполнить может каждый: для этого нужно снять игрушку-пожелание, перейти по QR-коду и заполнить заявку.

"Пожелания есть как материального характера, так и эмоционального. Например, одна из девочек с ДЦП хотела поплавать с дельфинами, кто-то хотел попасть на репетицию в цирк, посмотреть животных. Вся информация об этой акции представлена на сайте "Душевная Москва", - сообщил Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

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