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Выставка "Всеобщий язык" открылась в Пушкинском музее

15:20
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Представлено множество экспонатов

Как общались друг с другом люди разных эпох? Об этом расскажет выставка "Всеобщий язык", которая открылась в Пушкинском музее.

Многоязычие, оказывается, не являлось проблемой для наших предков. Наоборот, именно в нём и была истинная ценность. Которую передавали через вероучения, географические открытия и ритуалы. А ещё через манускрипты, книги и, конечно, произведения искусства.

На выставке как раз и представлены такие экспонаты из российских музеев. И даже научных центров.

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Выставка "Всеобщий язык" в Пушкинском музее
Выставка "Всеобщий язык" в Пушкинском музее
Выставка "Всеобщий язык" в Пушкинском музее
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