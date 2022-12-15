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Apple могут обязать ставить приложения на iPhone не из App Store

12:49
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Законопроект готовит Минцифры России

Минцифры хочет обязать Apple разрешить в России установку приложений на устройства компании из сторонних магазинов.

Законопроект, аналогичный европейскому, уже готовят в Москве. Ожидается, что документ внесут в Госдуму в первом квартале 2023 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Если Apple согласится, то на новых устройствах появятся предустановленные российские приложения.

Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store", - сообщил министр (цитата по РИА Новости).

Ранее агентство Bloomberg написало, что компания Apple может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad не только из магазина App Store, но и из других маркетов в рамках пересмотра своей политики, направленной на соответствие требованиям Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году.

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