Песков рассказал, что может повлиять на судьбу "Северного потока"

О результатах расследования ничего неизвестно

Возобновление канадских санкций в отношении турбин для "Северного потока" никак не повлияет на судьбу газопровода.

Об этом в четверг, 15 декабря, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт или запуск единственной уцелевшей ветки второго "потока". Но пока нет никаких решений по этим двум вопросам.

"Пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины. Это будет нам всем интересно узнать", - отметил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Оттава приняла решение восстановить действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток". Это означает отзыв временного разрешения, выданного ранее с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале.

В начале сентября "Северный поток" остановился на неопределенное время из-за неисправности турбины. Первоначально планировалось, что газопровод не будет работать три дня — с 31 августа по 2 сентября, но позже в "Газпроме" рассказали о новых неполадках.

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