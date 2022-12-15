ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в ЕС

13:16
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Страна долго ждала этого

Совет Евросоюза согласовал предоставление Боснии и Герцоговине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Брюссель рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС

Теперь необходимо одобрение этого решения главами государств союза на саммите, передает РИА Новости.

Боснии и Герцоговине долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Ранее газета The Financial Times написала, что вопрос о статусе Боснии и Герцеговины возник во время обсуждения кандидатур Украины и Молдавии в июне. Несколько членов ЕС, включая Германию и Австрию, настаивали, что Босния и Герцеговина не должна "оставаться за их спинами", поскольку это может способствовать нестабильности в стране.

Летом Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Боснии и Герцеговины
Флаг Боснии и Герцеговины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.