Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в ЕС

Страна долго ждала этого

Совет Евросоюза согласовал предоставление Боснии и Герцоговине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Теперь необходимо одобрение этого решения главами государств союза на саммите, передает РИА Новости.

Боснии и Герцоговине долгое время не могли дать соответствующий статус из-за медленного продвижения по пути реформ.

Ранее газета The Financial Times написала, что вопрос о статусе Боснии и Герцеговины возник во время обсуждения кандидатур Украины и Молдавии в июне. Несколько членов ЕС, включая Германию и Австрию, настаивали, что Босния и Герцеговина не должна "оставаться за их спинами", поскольку это может способствовать нестабильности в стране.

Летом Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства.

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