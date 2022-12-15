Кремль ответил на резолюцию Польши о "поддержке" Россией террора

Документ был принят польским сеймом

Решение польского сейма признать Россию спонсором терроризма является продолжением антироссийской истерии. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также оценил решение сейма Польши о возложении ответственности на Россию за авиакатастрофу польского "борта номер один" под Смоленском в 2010 году.

Песков отметил, что польские власти "просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются признавать трагические реалии происшествия", сообщает "Интерфакс".

В ноябре депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма". Однако евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что принятие такой резолюции только подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта.

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