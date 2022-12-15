В московском метро запустили "поезд финансовой грамотности"

Тематический поезд перевозит пассажиров на красной ветке

Как безопасно перевести деньги по номеру телефона, оформить налоговый вычет, уберечь свои сбережения от кибермошенников. Эту и другую полезную информацию по управлению личным бюджетом бесплатно и в доступной форме расскажут в московском метро.

Сегодня на Сокольнической линии подземки запустили тематический поезд. Впервые у пассажиров появится возможность совместить поездки по городу и пополнить багаж финансовых знаний, а также получить ответы на актуальные вопросы.

Виртуальные эксперты помогут разобраться в наиболее проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются граждане в повседневной жизни. Курсировать состав будет по красной ветке каждый день ближайшие полгода.

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