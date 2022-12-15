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Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

13:21
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Эту информацию подтвердил МИД

Москва получила по дипломатическим каналам извинения Ватикана за высказывания понтифика Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
Захарова припомнила Папе Римскому заявление о чеченцах и бурятах

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что на этом считает инцидент исчерпанным и рассчитывает на конструктивное взаимодействие со Святым престолом в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Ранее оживленную полемику вызвали слова папы Римского Франциска о том, что буряты и чеченцы — самые "жестокие представители российских войск", поскольку они не придерживаются русской традиции.

Заявления понтифика раскритиковал глава Бурятии Алексей Цыденов, отметив, что они "как минимум странные". Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что такие слова не способствуют ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.

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