Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Эту информацию подтвердил МИД

Москва получила по дипломатическим каналам извинения Ватикана за высказывания понтифика Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что на этом считает инцидент исчерпанным и рассчитывает на конструктивное взаимодействие со Святым престолом в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Ранее оживленную полемику вызвали слова папы Римского Франциска о том, что буряты и чеченцы — самые "жестокие представители российских войск", поскольку они не придерживаются русской традиции.

Заявления понтифика раскритиковал глава Бурятии Алексей Цыденов, отметив, что они "как минимум странные". Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что такие слова не способствуют ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.

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