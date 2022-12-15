В Кремле ответили на слухи об отставке Лаврова

Ранее об этом написали Telegram-каналы
В Кремле опровергли информацию о якобы возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал относиться к подобным слухам соответствующим образом.
"Традиционно я отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам", - подчеркнул представитель Кремля.
Накануне в некоторых Telegram-каналах появилась информация о возможной отставке Сергея Лаврова с поста главы МИД. Причина возможного ухода действующего министра не уточнялась.
В качестве кандидатов назывались директор СВР Сергей Нарышкин, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, замглавы МИД Михаил Галузин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточняет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"