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В Кремле ответили на слухи об отставке Лаврова

13:31
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Ранее об этом написали Telegram-каналы

В Кремле опровергли информацию о якобы возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал относиться к подобным слухам соответствующим образом.

"Традиционно я отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне в некоторых Telegram-каналах появилась информация о возможной отставке Сергея Лаврова с поста главы МИД. Причина возможного ухода действующего министра не уточнялась.

В качестве кандидатов назывались директор СВР Сергей Нарышкин, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, замглавы МИД Михаил Галузин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточняет РИА Новости.

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