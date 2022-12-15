Роспотребнадзор опроверг введение федеральных ограничений из-за гриппа

Ведомство не видит необходимости в таких мерах
Ограничительные меры на федеральном уровне в связи с распространением гриппа в России не требуются. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.
Руководитель ведомства напомнила, что на федеральном уровне такие меры никогда не вводились, сейчас "вводить их нет никакой необходимости".
Попова отметила, что у руководства субъектов Российской Федерации есть все необходимые полномочия в этой области.
С учетом роста заболеваемости гриппом глава Роспотребнадзора призвала всех россиян беречь себя и носить медицинские маски, сообщает РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести массовое тестирование россиян на грипп — по аналогии с тестированием на коронавирус. Это предложение встретило поддержку.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"