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Роспотребнадзор опроверг введение федеральных ограничений из-за гриппа

13:40
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Ведомство не видит необходимости в таких мерах

Ограничительные меры на федеральном уровне в связи с распространением гриппа в России не требуются. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

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Руководитель ведомства напомнила, что на федеральном уровне такие меры никогда не вводились, сейчас "вводить их нет никакой необходимости".

Попова отметила, что у руководства субъектов Российской Федерации есть все необходимые полномочия в этой области.

С учетом роста заболеваемости гриппом глава Роспотребнадзора призвала всех россиян беречь себя и носить медицинские маски, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести массовое тестирование россиян на грипп — по аналогии с тестированием на коронавирус. Это предложение встретило поддержку.

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