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Польша обвинила коллег по ЕС в нежелании помогать Украине

13:59
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Некоторые страны пытаются "спрятаться", заявил глава польского кабмина

Некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать под другие темы. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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По словам политика, имеет место "попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине". При этом Моравецкий не уточнил, какие именно страны имеет в виду.

Однако польский премьер заявил, что объединение 18 млрд евро помощи Украине "с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций – это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа", сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил "на будущее", что "если кто думает, что может использовать основные ценности ЕС, которым выразили приверженность все страны — члены сообщества, против внешнеполитической дееспособности ЕС, то у него это не получится". При этом политик не стал уточнять, кому именно адресовано его предупреждение.

Однако ранее власти Венгрии отказались поддержать механизм коллективной помощи Украине от Евросоюза через льготные кредиты. Это привело к заморозке Брюсселем средств, предназначавшихся Будапешту.

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