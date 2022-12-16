Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Не лучший день для важных решений

Овны

Вам стоит быть осторожнее с алкоголем, лекарствами, гаданиями и обещаниями быстрой финансовой выгоды. Не поддадитесь искушениям - избежите проблем.

Тельцы

Будьте осторожны в общении и личной жизни, чтобы не нажить неприятностей. Звезды предостерегают вас от соблазна сказать неправду - потом пожалеете.

Близнецы

Дома и на работе держитесь какой-то одной линии поведения, не бросайтесь из крайности в крайность. И старайтесь не опаздывать - сегодня это критично!

Раки

Будьте осторожны в общении на работе и учебе - вокруг много слухов и лишних разговоров. Также вам не стоит пить холодные напитки и попадать под дождь. Не забудьте надеть шарф перед выходом.

Львы

Воздержитесь от эмоциональных покупок и инвестиций - сегодня неподходящий день для денежных трат. И проверьте количество финансов на карте.

Девы

Неподходящий день для того, чтобы знакомить любимого человека с родителями или затевать важный разговор. Чем меньше нового сегодня - тем лучше. Не торопитесь.

Весы

Следите за тем, что говорите на работе или свидании. Слово не воробей, за него придется отвечать. Будьте аккуратны с жидкостями, избегайте алкоголя и лекарств.

Скорпионы

Не поддавайтесь рекламе, даже если она пришла от друзей или хороших знакомых. Не торопитесь также восхищаться новыми людьми и верить прочитанным новостям.

Стрельцы

Излишний оптимизм, преувеличение своих возможностей или привычка закрывать глаза на проблемы могут сыграть плохую шутку. Будьте реалистами сегодня! День непростой.

Козероги

Ничего не обещайте сегодня, а главное - не передавайте никому услышанные слухи и сплетни. Иначе можете поплатиться своей деловой репутаций или даже дружбой.

Водолеи

Попытки заняться благотворительностью или помочь кому-то деньгами могут закончиться грустно. Отложите такие желания на несколько дней - там видно будет.

Рыбы

Как бы вам не хотелось поверить новому знакомому, воздержитесь - перед вами пустышка. Фильтруйте информацию на работе, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

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