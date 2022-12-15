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Минцифры усилит борьбу со спам-звонками

13:56
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Автообзвон будет блокироваться

Минцифры России намерено усилить борьбу со спам-звонками, сообщили в ведомстве.

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"При наличии технической возможности оператор связи осуществляет блокировку автоматизированных телефонных вызовов, которые противоречат законодательству о рекламе, или иных автоматизированных телефонных вызовов, осуществляемых без договора об оказании услуг связи с оператором связи или ‎не предусмотренных таким договором", - сказано в тексте проекта постановления правительства.

Минцифры предлагает ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон. Оператор будет определять его при помощи специальной программы.

Кроме того, предполагается, что операторы будут сообщать абонентам, какая компания им звонит.

 

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