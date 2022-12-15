Лукашенко ужаснулся уровню футбола в Белоруссии

Сборная Белоруссии не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром спорта Сергеем Ковальчуком и заявил, что футбол в стране находится в ужасающем положении.

"А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет. И где эти результаты?" - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что от уровня белорусского футбола ему "становится страшно".

Сборная Белоруссии не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре, заняв последнее место в группе с Бельгией, Уэльсом, Чехией и Эстонией.

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