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Турция предложила организовать трехстороннюю встречу с Россией и Сирией

14:22
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Реджеп Тайип Эрдоган озвучил эту инициативу российскому лидеру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 15 декабря, рассказал, что предлагал президенту России Владимиру Путину организовать встречу с участием лидера Сирии Башара Асада.
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По словам Эрдогана, российский лидер воспринял инициативу положительно. Турецкий политик выразил мнение, это положит начало серии переговоров в новом формате.

Президент Турции подчеркнул, что выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии. Для этого Эрдоган предложил организовать встречи представителей спецслужб и министров обороны трех государств.

Эрдоган также ответил на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля к Анкаре примкнуть к антироссийским санкциям. Президент Турции подчеркнул, что Боррель "не является участником диалога" и "не может контролировать отношения с Москвой", сообщает "Интерфакс"

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия намерена укреплять сотрудничество с рядом государств. В их числе представитель Кремля назвал и Турцию, рассказав, что связи с ней активизируются.

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