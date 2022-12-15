Турция предложила организовать трехстороннюю встречу с Россией и Сирией

Реджеп Тайип Эрдоган озвучил эту инициативу российскому лидеру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 15 декабря, рассказал, что предлагал президенту России Владимиру Путину организовать встречу с участием лидера Сирии Башара Асада.
По словам Эрдогана, российский лидер воспринял инициативу положительно. Турецкий политик выразил мнение, это положит начало серии переговоров в новом формате.
Президент Турции подчеркнул, что выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии. Для этого Эрдоган предложил организовать встречи представителей спецслужб и министров обороны трех государств.
Эрдоган также ответил на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля к Анкаре примкнуть к антироссийским санкциям. Президент Турции подчеркнул, что Боррель "не является участником диалога" и "не может контролировать отношения с Москвой", сообщает "Интерфакс"
Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия намерена укреплять сотрудничество с рядом государств. В их числе представитель Кремля назвал и Турцию, рассказав, что связи с ней активизируются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"