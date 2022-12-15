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Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

14:30
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Наблюдательные исследования были начаты в 2022 году

Правительство Москвы продлевает до 31 декабря 2023 года программу наблюдательных исследований эффективности новейших лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

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Наблюдательные исследования были начаты в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества. Они направлены на формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. Участвующие в исследованиях пациенты получают компенсационные выплаты на приобретение лекарств.

Как сообщили в пресс-службе столичного правительства, в настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы.

"С начала 2022 года в них приняли участие более 600 человек, которые получили компенсационные выплаты на сумму свыше 650 млн руб. По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения", - уточняется в сообщении.

Москва стала первым регионом в России, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.

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