Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

Наблюдательные исследования были начаты в 2022 году

Правительство Москвы продлевает до 31 декабря 2023 года программу наблюдательных исследований эффективности новейших лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Наблюдательные исследования были начаты в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества. Они направлены на формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. Участвующие в исследованиях пациенты получают компенсационные выплаты на приобретение лекарств.

Как сообщили в пресс-службе столичного правительства, в настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы.

"С начала 2022 года в них приняли участие более 600 человек, которые получили компенсационные выплаты на сумму свыше 650 млн руб. По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения", - уточняется в сообщении.

Москва стала первым регионом в России, который на три года раньше установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.

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