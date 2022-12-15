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МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

14:32
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Ожидаются снегопад, метель и голодед

Москвичей предупредили о сильном снегопаде, метели и гололедице в ближайшее время.
Снегопады вернутся в Москву 16 декабря

Экстренное предупреждение выпустило столичное МЧС. Водителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 15 декабря до 09:00 16 декабря в Москве ожидаются снег, местами сильный, местами метель. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Ветер порывами до 15 метров в секунду", - сообщили в главке МЧС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к концу недели в столице прогнозируются снегопады и снежные заносы с усилением ветра. В начале следующей недели начнется похолодание. В понедельник ночью столбики термометров опустятся уже до 15-16 градусов ниже нуля.

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