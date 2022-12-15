ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия опровергла злоупотребление правом вето против политики Евросоюза

14:40
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Власти страны руководствуются национальными интересами, подчеркнули в Будапеште

Венгрия не проводит какой-либо специальной "политики вето" и голосует в Брюсселе только против тех предложений, которые противоречат ее национальным интересам. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В ЕС решили заморозить миллиарды евро для Венгрии

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что "нет такого, что мы утром просыпаемся и думаем: так, на что бы еще такое сегодня наложить вето".

Сийярто напомнил, что в Евросоюзе для принятия решений необходим "консенсус, а не диктат". Хотя "Брюссель хотел бы, чтобы был диктат", в случае Венгрии он "этого не дождется", цитирует министра РИА Новости.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. При этом политик подчеркнул, что антикризисная политика Будапешта никогда не соответствовала веяниям Евросоюза, но всегда была успешной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Венгрии и Евросоюза
Флаг Венгрии и Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.