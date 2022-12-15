Венгрия опровергла злоупотребление правом вето против политики Евросоюза

Власти страны руководствуются национальными интересами, подчеркнули в Будапеште

Венгрия не проводит какой-либо специальной "политики вето" и голосует в Брюсселе только против тех предложений, которые противоречат ее национальным интересам. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что "нет такого, что мы утром просыпаемся и думаем: так, на что бы еще такое сегодня наложить вето".

Сийярто напомнил, что в Евросоюзе для принятия решений необходим "консенсус, а не диктат". Хотя "Брюссель хотел бы, чтобы был диктат", в случае Венгрии он "этого не дождется", цитирует министра РИА Новости.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия должна быть готова к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. При этом политик подчеркнул, что антикризисная политика Будапешта никогда не соответствовала веяниям Евросоюза, но всегда была успешной.

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