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Продолжается следствие по делу о пожаре в ТЦ в Химках

15:05
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Инцидент произошел на прошлой неделе

В четверг Химкинский суд на 72 часа продлил срок задержания Александру Макарову. Это начальник участка строительной фирмы, которая проводила работы в сгоревшем гипермаркете ОБИ. Кроме того, под подписку о невыезде отпущены задержанные ранее прораб и сварщик.

Сильный пожар в Химках произошёл в минувшую пятницу. Магазин общей площадью 17 тысяч квадратных метров сгорел полностью. Погиб охранник, который хотел отогнать от горящего здания свою машину. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.

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