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Литва подтвердила блокировку девятого пакета санкций против России

15:30
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Литву поддержала Польша

Литва и Польша остановили принятие девятого пакета санкций Евросоюза против России, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Стали известны детали девятого пакета санкций ЕС против России

Политик пояснил, что достичь соглашения по санкциям не удалось из-за предложенных некоторыми государствами исключений для экспорта зерна и удобрений.

Литва опасается, что эти исключения могут создать возможности для обхода санкций. По выражению министра, "если бы была создана политическая лазейка такого масштаба, которую одобрили бы все страны ЕС, я думаю, что она была бы использована не только для решения этих конкретных вопросов, но и, возможно, даже для большого обхода санкций", сообщает "Интерфакс".

Ранее источники сообщали, что Евросоюз не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий между членами интеграционного объединения. Ход обсуждения продвинулся, однако добиться единогласия не удалось из-за возражений Польши и ряда других стран.

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