МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России

Документ могут представить в начале 2023 года

Министерство иностранных дел может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале 2023 года. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

Дипломат предупредил, что высказывает оценку с осторожностью, "если не будет никаких форс-мажорных ситуаций", однако "мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать".

Дробинин напомнил, что новый текст концепции принципиально одобрили еще в январе, но из-за изменившейся геополитической ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты. В настоящее время концепцию готовят к очередному рассмотрению на уровне Совета безопасности.

Представитель МИД не стал раскрывать содержание документа. Однако он рассказал, что "многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема", сообщает РИА Новости.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков напомнил, что задачи внешней политики России связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических, а также "как бастион, если хотите, культурного и религиозного плюрализма".

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