Боец ММА получил пять лет за изнасилование студентки

Ранее он уже был дважды судим

Тушинский суд Москвы вынес приговор по делу бойца смешанных единоборств Максима Новоселова. Он обвиняется в изнасиловании и избиении.

"Признать Новоселова виновным и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима", - цитирует приговор ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта 2022 года. В одном из развлекательных заведений Московской области Новоселов познакомился с 18-летней девушкой, а затем, якобы отвозя ее домой, припарковался в районе 74-го км МКАД, подошел к покинувшей машину девушке, потащил ее в крытый надземный пешеходный переход, где ударил, повалил на землю и изнасиловал.

49-летний Новоселов стал чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам в 2007 году. В 1993-м он был судим по обвинению в убийстве, а в 2012-м - за содействие наркобизнесу.

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