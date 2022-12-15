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Школы Москвы передали в Луганск и Донецк более 73 тыс единиц оборудования и материалов

15:37
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Москва также делится педагогическим опытом

Московские школы передали в образовательные организации Луганска и Донецка более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"Школы столицы активно откликнулись на призыв помочь новым российским регионам и передали все самое необходимое для организации обучения юных жителей Донецка и Луганска. Надеюсь, что это поможет сделать уроки и занятия в кружках и секциях для ребят интереснее. Важно, что Москва не только передает учебные материалы и оборудование, но и делится педагогическим опытом и наработками с учителями и директорами школ из ЛНР и ДНР", - заявил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев.

Речь идет об учебных и наглядных пособиях, художественной литературе, компьютерной технике, школьной мебели, игровом и спортивном инвентаре, хозтоварах, спальных принадлежностях, оборудовании для столовой и для школьных театров.

Образовательные организации Донецка и Луганска будут полностью обеспечены необходимыми материалами по всем предметам, и дети смогут успешно освоить школьную программу.

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