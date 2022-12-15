Бочкарев: при реконструкции станции "Варшавская" БКЛ метро добавлены новые декоративные элементы

На всем платформенном участке обновлены материалы отделки

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что при реконструкции станции "Варшавская", которая войдет в состав Большой кольцевой линии метро, сохранен ее привычный архитектурный облик, но добавлены новые декоративные элементы.

"В подвесной потолок платформенного участка встроены конструкции со светодиодными панелями. Всего вместе с вестибюлями на станции смонтировано 1224 светильника", - уточнил замглавы города.

Он добавил, что на всем платформенном участке обновлены материалы отделки, при этом максимально сохранен прежний художественный облик станции.

"Пол уложен плитами из светло-серого гранита Шимановский, путевые стены облицованы белым Саянским мрамором, а колонны - темным Габбро. Установленные на платформе колонны дымоудаления отделаны плитами из нержавеющей стали для создания цветового контраста с темными станционными колоннами", - сообщил Бочкарев.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на путевые стены вернулись после реставрации четыре декоративных чеканных панно с изображениями Варшавы, которые были впервые установлены к открытию в августе 1969 года.

"Копии этих рисунков, выполненные на перфорированных металлических панелях, стали украшениями колонн в вестибюлях "Варшавской". А на стенах пассажирской зоны размещены панели с изображениями деревьев", - указал Кравцов.

Реконструкция затронула и выходы из метро. В частности, выход в сторону Чонгарского бульвара оформлен в виде стеклянного павильона и украшен перфорированными панелями, имитирующими огни города.

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