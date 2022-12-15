ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял решение о локализации в Москве производства ряда лекарственных препаратов

15:39
  • четверг
  • 15 декабря 2022

В городе будет создано новое импортозамещающее высокотехнологичное производство

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о локализации в Москве производства 14 лекарственных препаратов. В их числе - семь препаратов для лечения онкологических заболеваний и два препарата для лечения диабета.

Частные инвестиции в проект оцениваются в три миллиарда рублей. В свою очередь столичное правительство примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение шести лет, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Ранее властями заключено пять офсетных контрактов с общим объемом закупок более 70 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лекарства
Лекарства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.