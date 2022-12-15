Собянин принял решение о локализации в Москве производства ряда лекарственных препаратов

В городе будет создано новое импортозамещающее высокотехнологичное производство

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о локализации в Москве производства 14 лекарственных препаратов. В их числе - семь препаратов для лечения онкологических заболеваний и два препарата для лечения диабета.

Частные инвестиции в проект оцениваются в три миллиарда рублей. В свою очередь столичное правительство примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение шести лет, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Ранее властями заключено пять офсетных контрактов с общим объемом закупок более 70 миллиардов рублей.

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